​Ordem dos Médicos pede intervenção imediata para combater aumento do número de cesarianas

O bastonário da Ordem dos Médicos (OM), Carlos Cortes, explica o aumento do número de cesarianas com uma crise de confiança no sistema.

"Há uma crise de confiança das mulheres no sistema público", adverte o bastonário da OM em declarações à renascença nesta segunda-feira em que o diário Público avança que seis em cada 10 partos realizados nos hospitais privados são feitos com recurso a partos cirúrgicos.

Este número é o dobro dos realizados no setor público, onde os partos cirúrgicos estão aumentar.

Carlos Cortes, alerta para a falta de confiança das grávidas no Serviço Nacional de Saúde (SNS), devido aos "encerramentos permanentes de urgências e todo este mau-estar que se tem sentido", o que leva a que "muitas delas acabem por recorrer ao sistema privado".

Para inverter esta tendência, o bastonário da OM entende que "cabe ao Ministério da Saúde estabelecer um plano e implementá-lo com muita celeridade".

"Ver, caso a caso, porquê que isso aconteceu, porquê que não houve um parto normal e estabelecer aqui um plano muito rigoroso, com regras transversais e um plano de intervenção imediata para muito rapidamente, invertermos esta tendência", sublinha.

A taxa nacional de cesarianas subiu para 38%, acima dos valores recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS).