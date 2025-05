STOP promove manifestação e greve pela escola pública em Setúbal

Profissionais de educação docentes e não docentes vão manifestar-se, a partir das 09h00 de terça-feira, em Setúbal, durante uma greve por aumentos salariais e pela resolução dos problemas do setor educativo, anunciou hoje fonte sindical.

"A mobilização de terça-feira insere-se na luta dos profissionais de educação pela escola pública, com destaque para a luta que os assistentes operacionais têm vindo a desenvolver desde o início do ano letivo", disse à agência Lusa Daniel Martins, do STOP - Sindicato de Todos os Profissionais de Educação.

"É importante manter a pressão sobre o Governo atual, bem como sobre todos os partidos, para que haja um comprometimento para a resolução dos problemas da escola pública. E para deixar uma mensagem ao futuro Governo de que há problemas muito prementes que continuam por resolver", acrescentou o sindicalista.

Entre outras razões para a greve convocada pelo STOP, Daniel Martins lembra que há professores, bem como técnicos superiores especializados - psicólogos, terapeutas da fala, intérpretes de língua gestual e outros -, que continuam "à espera de um concurso para se vincularem à escola pública, apesar de alguns já terem mais de uma década de serviço nas escolas".

Destacou ainda o problema dos assistentes operacionais que estão a ser confrontados com o indeferimento dos pedidos de reinscrição na Caixa Geral de Aposentações (CGA).

"O Estado obrigou os assistentes operacionais a mudar de contrato de trabalho em finais de 2005, um mês antes de entrar em vigor a lei que não permite a reinscrição na CGA", disse o sindicalista, salientando que se trata de uma situação que retira direitos adquiridos anteriormente pelos trabalhadores em causa.

O sindicato não avança nenhuma previsão sobre a adesão à greve e à manifestação em Setúbal, mas admite que espera uma participação de uma ou duas centenas de profissionais de educação e a possibilidade de encerramento de algumas escolas.