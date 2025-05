Apagão culpa das renováveis? Bruxelas rejeita e saúda resposta de autoridades ibéricas

O comissário europeu da Energia rejeitou esta terça-feira atribuir o corte de eletricidade na semana passada na Península Ibérica ao excesso de produção energética renovável, elogiando a resposta das autoridades portuguesas e espanholas ao "pior apagão das últimas décadas".

"Não há razão para acreditar que isto [apagão da semana passada] se deve às energias renováveis", afirmou o comissário europeu da Energia, o dinamarquês Dan Jørgensen, em conferência de imprensa à margem da sessão plenária do Parlamento Europeu, na cidade francesa de Estrasburgo.

No dia em que a Comissão Europeia propôs um roteiro para a UE eliminar gradualmente as importações de energia russas, Dan Jørgensen comparou: "Podemos apontar muitos países com um nível muito elevado de energias renováveis no seu cabaz energético que têm muito menos minutos de apagão por ano do que outros países que não o têm".

O comissário europeu da tutela aproveitou para "saudar a forma como as autoridades de Espanha e Portugal lidaram com esta crise".

"Trata-se do pior apagão das últimas décadas e é obviamente uma situação muito difícil. O Parlamento Europeu também avaliou a forma como a situação foi gerida e felicitou os dois governos em questão pela gestão da crise", observou Dan Jørgensen.