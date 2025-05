Bastonário dos farmacêuticos diz que se o apagão se prolongasse poderia levar a “corte de medicamentos”

Se o apagão durasse mais de um dia, poderia haver doentes sem acesso a medicamentos. O alerta é do bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, Hélder Mota Filipe, que diz que se a falta de energia se prolongasse por 24, 48 ou 72 horas, haveria cortes no fornecimento de medicamentos às farmácias, com consequência para os utentes.

Em declarações ao Diário de Notícias, Mota Filipe lamenta que continue a não existir uma reserva estratégica nacional de fármacos e que o setor permaneça isolado de qualquer plano de contingência para situações de emergência.

De acordo com o bastonário dos farmacêuticos, o setor está isolado e “não integra plano de contingência da Saúde”, defendendo que “todas as estruturas deveriam atuar em rede”.

A operação das farmácias foi fortemente afetada pelo apagão de eletricidade.

Em declarações recentes à Renascença, Ema Paulino dava conta que as farmácias foram afetadas no seu funcionamento diário.

“Houve grande transformação digital na saúde, na validação das receitas, é tudo feito por comunicações entre bases de dados das farmácias e o sistema central. Com o corte de energia, isso deixou de ser possível. Há constrangimentos na visualização das receitas e na sua dispensa”, explicou.