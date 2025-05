“É preciso um sistema digital”. Portugueses que votam no estrangeiro esperam pelos boletins

O conselheiro das comunidades portuguesas em Estrasburgo, Rui Ribeiro Barata, diz que se mantêm os problemas para os portugueses que votam no estrangeiro.

O alerta é feito em declarações Renascença nesta terça-feira em que os cidadãos recenseados em Portugal e que estejam no estrangeiro já podem votar para as legislativas de 18 de maio.

“Infelizmente, continuamos com os mesmos problemas e os mesmos constrangimentos”, diz Rui Ribeiro Barata, assinalando que em muitas áreas “os correios não funcionam, entre países como África do Sul, Brasil, Venezuela”.

“Continuamos a ter relatos de portugueses que, por enquanto, continuam a aguardar pela chegada dos seus boletins de voto”, acrescenta.

O conselheiro das comunidades portuguesas em Estrasburgo nota que “as eleições vão passando, o sistema continua sempre o mesmo e nós, no Conselho das Comunidades Portuguesas, temos lutado e temos sempre apelado a que uma das soluções práticas mais fáceis e mais eficazes seria, como é óbvio, o voto eletrónico pela internet”.

Os cidadãos recenseados em Portugal e que estejam no estrangeiro a 18 de maio, dia das eleições legislativas antecipadas, podem votar a partir de hoje e até quinta-feira.

Esta modalidade de voto antecipado prevê que, entre 6 e 8 de maio, os eleitores possam votar nas secções consulares das embaixadas, nos consulados ou nas delegações externas das instituições públicas portuguesas previamente definidas pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Para votar, o eleitor terá de se identificar e indicar a freguesia de inscrição no recenseamento eleitoral, sendo-lhe depois entregue o duplicado da vinheta de segurança que serve de comprovativo do exercício do direito de voto.