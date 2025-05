Nininho Vaz Maia diz estar inocente e a colaborar com as autoridades

O cantor Nininho Vaz Maia diz estar inocente e a colaborar com a justiça, após ter sido constituído arguido por suspeitas de branqueamento, na sequência das buscas realizadas esta terça-feira no âmbito de uma investigação por tráfico de droga.

"Importa deixar absolutamente claro que o Nininho está inocente e que confiamos plenamente na Justiça e estamos certos de que tudo será esclarecido com brevidade. Reafirmamos total disponibilidade para colaborar com as autoridades em tudo o que for necessário, mas rejeitamos qualquer associação precipitada", lê-se num comunicado enviado à agência Lusa pela equipa do cantor.

O comunicado explica que pelas 7h desta terça-feira "a Polícia Judiciária dirigiu-se à casa do Nininho Vaz Maia, no âmbito de uma investigação em curso".

"Foram realizadas buscas e o Nininho foi acompanhado para prestar declarações, colaborando desde o primeiro momento com as autoridades", refere a nota de imprensa.

O cantor, de 37 anos, foi constituído arguido por suspeitas de branqueamento de capitais na sequência das buscas realizadas esta terça-feira no âmbito de uma investigação por tráfico de droga por via aérea, adiantou anteriormente à Lusa fonte policial.