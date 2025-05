Prisão preventiva para suspeito de atear incêndio em habitação na Pampilhosa da Serra

O presumível autor do incêndio ocorrido numa habitação, na Pampilhosa da Serra, vai ficar em prisão preventiva, a aguardar o desenrolar do processo, informou esta terça-feira a Polícia Judiciária.

O homem, de 51 anos, foi detido pela PJ na sequência de “um incêndio em edifício residencial, depois de ter ateado fogo nas roupas da cama num dos quartos da habitação que partilhava com o seu irmão e com quem tinha desavenças familiares”.

“Alertado pelo fumo resultante da progressão do incêndio, a vítima, irmão do autor, alertou os bombeiros e tentou impedir que o incêndio se propagasse ao restante edifício, o que acabou por conseguir”, indica em comunicado a PJ.

Informada pela Guarda Nacional Republicana, a Polícia Judiciária desenvolveu as necessárias diligências investigatórias, “recolhendo fortes elementos de prova que determinaram a detenção do suspeito, já com antecedente policial pelo crime de incêndio florestal, através de chama direta”, acrescenta a nota.