Rui Moreira diz ser "um desperdício" não se avançar com transporte fluvial no rio Douro

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, considerou esta segunda-feira "um desperdício" não se avançar com o transporte fluvial no rio Douro, via com "um potencial enorme" para o transporte público.

"A via fluvial tem um potencial enorme, mas deve ser visto como transporte público", afirmou Rui Moreira durante a sessão da Assembleia Municipal do Porto.

Interpelado pelo deputado Rui Sá, da CDU, sobre a travessia fluvial entre a Afurada, em Gaia, e o Cais do Ouro, no Porto, que se encontra suspensa desde 2020, o autarca independente lembrou que o transporte foi delegado, por deliberação da Assembleia Municipal, nas competências da Área Metropolitana do Porto (AMP).

"A STCP Serviços não pode atuar naquilo que foi delegado a outrem. Esperemos que a Área Metropolitana do Porto faça alguma coisa", disse, exemplificando que o transporte fluvial poderia ziguezagueando entre o município de Gondomar e a Foz do Douro no Porto.

"É um desperdício não o fazer", considerou.