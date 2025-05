"SKYS4ALL": dois detidos e três arguidos em operação da PJ que envolve Nininho Vaz Maia

A Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, realizou, esta terça-feira, na região da Grande Lisboa, a operação policial SKYS4ALL para cumprimento de um total de 33 buscas domiciliárias e não domiciliárias.

Em comunicado enviado às redações, a PJ informa que “a operação culminou com a detenção de 2 cidadãos nacionais e constituição de 3 arguidos, por suspeitas da prática dos crimes de tráfico de estupefacientes e de substâncias e métodos proibidos”.

Um dos visados desta operação foi o cantor Nininho Vaz Maia, um dos nomes mais populares da música portuguesa contemporânea.

O cantor tem um histórico de problemas com a justiça. Há 12 anos esteve em prisão domiciliária por se ter envolvido numa rixa, quando começou a fazer música em casa - depois de ter escrito canções num registo entre o pop e o flamenco.

Nininho, alcunha de Avelino Abel Vaz Maia, atualmente com 37 anos, atingiu o estrelato e já atuou em festas ao lado de Cristiano Ronaldo e da mulher.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Sem nunca referir o nome do cantor, a PJ explica que a operação tem como objetivo a “recolha de prova, sobre as presumíveis atividades ilícitas, de um grupo criminoso, que se dedicava ao tráfico de estupefacientes por via aérea e branqueamento de capitais”.

“Além do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, foram, ainda, apreendidas cinco viaturas, duas armas de fogo, uma elevada quantidade de dinheiro em numerário, diverso material de comunicações e documentação”, acrescenta a nota.

Na operação SKYS4ALL estiveram empenhados 80 elementos da Polícia Judiciária, um Juiz de Instrução Criminal e um Magistrado do Ministério Público. As investigações prosseguem, no âmbito de um inquérito dirigido pelo DIAP de Loures.