Terça-feira de chuva: fraca e dispersa pelo território

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta terça-feira céu em geral pouco nublado, apresentando períodos de mais nebulosidade até ao fim da manhã e, no interior Norte e Centro e Alto Alentejo, durante a tarde.

As previsões apontam também para a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos e dispersos no interior Norte e Centro e no Alto Alentejo durante a tarde, mais prováveis em zonas de serra.

O vento deverá ser fraco a moderado predominando de noroeste, sendo por vezes do quadrante leste na região Norte, onde soprará moderado a forte (30 a 40 km/h) nas terras altas no final do dia.

O IPMA aponta ainda para uma pequena descida da temperatura mínima e pequena subida da temperatura máxima no litoral Norte e Centro e descida no Nordeste Transmontano.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 16ºC, em Bragança, e os 24ºC, em Braga, e as temperaturas mínimas entre os 6º C, em Bragança, e os 13ºC, em Faro.