Banco Alimentar do Porto promove caminhada solidária

O Banco Alimentar Contra a Fome do Porto promove, este domingo, 11 de maio, uma Caminhada Solidária. A iniciativa – que assinala o encerramento das comemorações dos 30 anos – está agendada para as 9h30 e de acordo com a organização “irá encher a Marginal de Perafita e de Leça da Palmeira”.

Em comunicado, o Banco Alimentar do Porto refere que “todos aqueles que quiserem associar-se a esta ação poderão efetuar a sua inscrição”, através de um formulário https://forms.gle/11hRBcqXnUPujdzW9, e sublinha que, “neste caso, a inscrição assume um carácter simbólico, uma vez que os participantes terão apenas de doar um cabaz de alimentos, que deverá conter apenas o que cada um pretender oferecer”. “Leite, óleo, azeite, massa, arroz ou enlatados são apenas alguns dos alimentos que poderão ser incluídos”, refere.

O Banco Alimentar adianta que “os alimentos angariados serão posteriormente distribuídos pelas 300 instituições apoiadas pelo Banco Alimentar do Porto, assegurando que chegam rapidamente a quem mais necessita” E acrescenta que “até ao momento, o BA Porto recebeu cerca de duas centenas de inscrições, mas o objetivo passa por reunir um número ainda maior de pessoas”.

É por isso que Bárbara Barros, presidente do Banco Alimentar Contra a Fome do Porto, deixa um apelo para que Domingo se possa “reunir uma enorme mancha de apoio ao nosso Banco Alimentar do Porto, fechando, assim, em grande, as comemorações dos nossos 30 anos de vida”.

“Serão apenas sete quilómetros de uma caminhada em que se pretende celebrar a partilha, a solidariedade e o apoio. Temos a convicção plena de que contaremos com a força de todos os portugueses e portuenses”, acrescenta.

Depois da caminhada solidária a norte, o Banco Alimentar promove, a nível nacional, a sua primeira Campanha de Recolha de Alimentos do ano, iniciativa que decorrerá de norte a sul do país, nos dias 31 de maio e 1 de junho.