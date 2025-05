Dois peregrinos atropelados na Mealhada

Dois peregrinos que se deslocavam para Fátima foram atropelados esta quarta-feira na Mealhada, no distrito de Aveiro, ficaram feridos sem gravidade e foram transportados para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), disse fonte da Proteção Civil.

De acordo com fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra, a ocorrência, cujo alerta foi dado pelas 18h08, mobilizou diversos meios de socorro, dado as primeiras informações apontarem para um acidente mais grave, o que não se veio a verificar.

"Foram dois feridos leves", adiantou a mesma fonte, que disse desconhecer as circunstâncias do acidente, nomeadamente se as vítimas circulavam sozinhas ou num grupo mais alargado.

No local do acidente, dentro do limite urbano da Mealhada, estiveram duas ambulâncias dos bombeiros voluntários da Mealhada, uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), sediada em Cantanhede, uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Coimbra e a GNR, que tomou conta da ocorrência.