Governo lança inquérito interno contra funcionária suspeita de auxiliar imigrantes ilegais

O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) está a "proceder a um inquérito interno" à funcionária suspeita de auxiliar milhares de imigrantes ilegais, identificada como "uma toupeira" pela Polícia Judiciária, disse hoje à Lusa fonte oficial.

"No âmbito das suas atribuições, a Inspeção-Geral Diplomática e Consular está a proceder a um inquérito interno", que decorre paralelamente ao da justiça portuguesa, adiantou a mesma fonte do Palácio das Necessidades, sem adiantar pormenores.

Segundo a Polícia Judiciária (PJ), o alegado grupo criminoso organizado detido na terça-feira terá auxiliado milhares de imigrantes ilegais, do Brasil e do Hindustão, com a ajuda de "uma toupeira" do MNE.

"Tínhamos uma toupeira, infelizmente, nesse ministério [dos Negócios Estrangeiros] e nesse serviço, que cessou com a sua atividade ontem [terça-feira]. Tinha um papel fundamental, porque acabava por dar veracidade a facto falso", referiu hoje, em conferência de imprensa, o diretor da PJ do Centro, Avelino Lima.

A PJ anunciou que desmantelou um alegado grupo criminoso organizado, que se dedicava à prática reiterada de crimes de auxílio à imigração ilegal, corrupção, branqueamento de capitais e falsificação de documentos.

Ao todo, foram detidas 13 pessoas, sete homens e seis mulheres, entre os quais sete empresários, uma advogada e uma funcionária da Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas do MNE.

Segundo a PJ, os imigrantes eram angariados pelo grupo em redes sociais, sendo-lhes dado a conhecer "possibilidades e facilidades", mediante o pagamento de "um valor significativo".

"Depois, havia uma estrutura que fazia todo o trabalho para permitir que esses imigrantes, chegados cá, se pudessem legalizar. Muitos deles nunca chegaram sequer a estar em território nacional, mas tinham documentação de título de residência, com repercussões ao nível fiscal e de segurança social, sendo esta uma realidade preocupante e que tem ganho dimensão cada vez mais grave", indicou.