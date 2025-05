Greve sem serviços mínimos: CP recorre ao Tribunal da Relação

A CP – Comboios de Portugal anunciou esta quarta-feira que apresentou um recurso no Tribunal da Relação de Lisboa para contestar a ausência de serviços mínimos decretada pelo Tribunal Arbitral do Conselho Económico e Social, no âmbito das greves em curso.

Em comunicado, a empresa ferroviária diz que esta decisão "compromete gravemente o interesse público" e acarreta "penalizações desproporcionadas" para os cidadãos, afetando o acesso ao trabalho, à saúde e à educação.