Ministério da Saúde alerta para mensagens fraudulentas em nome do SNS 24

Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) alertaram esta quarta-feira para a circulação de SMS fraudulentas em nome da Linha SNS 24 a pedir para realizar um pagamento através de multibanco, acrescentando que já "estão a ser efetuadas diligências".

"Alertamos que estão em circulação SMS falsas em nome do SNS 24. Essas mensagens indicam que tem valores em dívida e incluem uma referência de multibanco para realizar o pagamento no prazo de cinco dias", avisam os SPMS em comunicado. .

De acordo com a entidade, trata-se de um esquema de mensagens falsas conhecido como "smishing", no qual é utilizado o nome do SNS 24 para "induzir os destinatários a fazer pagamentos indevidos". .

Os SPMS recomendam que, caso alguém receba uma SMS falsa, "não faça qualquer pagamento, não responda e elimine a mensagem".

Pedindo prudência, os SPMS indicam que já "estão a ser efetuadas diligências junto das entidades competentes". .

O alerta está a ser feito nas redes sociais do SNS e SNS 24, bem como nos portais destas entidades e no "site" e LinkedIn dos SPMS.

Os SPMS lembram que os serviços da Linha SNS 24 (808 24 24 24) "são gratuitos para os cidadãos". .