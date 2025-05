Trabalhadores da EGEAC realizam greve geral na sexta-feira por melhores salários

Os trabalhadores da EGEAC, empresa que gere os equipamentos de animação cultural no município de Lisboa, vão realizar uma greve geral na sexta-feira para reivindicar melhorias salariais, divulgou esta terça-feira o sindicato.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.



Em comunicado, o Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa (STML) lembra "nos últimos três anos os trabalhadores da EGEAC tiveram aumentos salariais abaixo da taxa de inflação, assentes em decisões unilaterais da administração" da empresa.

"No campo da negociação salarial anual para 2025, a administração manteve-se até hoje irredutível, defendendo e aplicando no passado mês de abril, um aumento na ordem dos 2,15%, com um mínimo de 56 euros, percentagem e valor exatamente iguais aos verificados na função pública que, uma vez mais, se situam abaixo da inflação prevista para este ano", argumenta o sindicato.

O STML explica que, em contrapartida, os trabalhadores pretendem um aumento de 15%, com um mínimo de 150 euros, sendo este o "ponto de partida no processo negocial", mas não necessariamente "o ponto de chegada".

"O sindicato, ao contrário do conselho de administração, sempre mostrou abertura para discutir e negociar, como é e deve ser normal em qualquer processo honesto e consequente", sublinha.

Nesse sentido, justifica o STML, os trabalhadores da EGEAC decidiram avançar com uma greve geral na sexta-feira, "em defesa do aumento real dos salários".

"Só respeitando os direitos, as justas expectativas e as condições de vida dos trabalhadores da EGEAC, parte essencial à dinamização e produção culturais na nossa cidade, se garantem os direitos das pessoas que vivem, trabalham e visitam Lisboa a um serviço público de cultura, de qualidade e para todos", acrescenta.

A EGEAC -- Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural é tutelada pela Câmara Municipal de Lisboa e é responsável pela preservação, promoção e gestão de alguns dos mais emblemáticos espaços culturais do concelho e pela realização das Festas da cidade, assim como de outros eventos.