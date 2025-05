Chuva e trovoada estão de volta às regiões Norte e Centro

O tempo esta quinta-feira deve ficar marcado pelo regresso do tempo instável, com chuva e trovoada.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o céu deve apresentar-se muito nublado e o vento deverá ser fraco a moderado do quadrante oeste.

As previsões apontam também para aguaceiros, em especial nas regiões Norte e Centro, que poderão ser ocasionalmente de granizo e acompanhados de trovoada no interior durante a tarde.

Já em termos de temperaturas, a máxima deverá sofrer uma pequena descida.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 14ºC, na Guarda, e os 21ºC, em Santarém, e as temperaturas mínimas entre os 6º C, em Bragança, e os 13ºC, no Porto e em Viseu.

Para sexta-feira estão previstos aguaceiros no Norte e Centro e mantém-se a possibilidade de ocorrência de trovoada, assim como uma pequena descida da temperatura máxima na região Norte.