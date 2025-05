Ex-CEO da Altice constituído arguido na Operação Picoas

O ex-CEO da Altice, Alexandre Fonseca, foi constituído arguido na Operação Picoas esta quinta-feira. A notícia é avançada pela SIC Notícias, que diz que o antigo presidente executivo foi ouvido no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) esta manhã.

Alexandre Fonseca deixou o grupo Altice em 2024, depois de ter sido suspenso de funções quando foi alvo de buscas em julho de 2023.

A Operação Picoas envolve a "viciação decisória do grupo Altice em sede de contratação, com práticas lesivas das próprias empresas daquele grupo e da concorrência", com acusações de corrupção privada na forma ativa e passiva, assim como crimes de fraude fiscal e branqueamento.

As suspeitas apontam para uma fraude fiscal ao Estado no valor de 100 milhões de euros.

[em atualização]