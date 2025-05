GNR apreende 250.000 cigarros em Murça

A GNR informa que, através do Destacamento de Ação Fiscal (DAF) do Porto, deteve na passada quarta-feira dois homens de 58 e 61 anos, pelo crime de introdução fraudulenta no consumo e apreendeu 250.000 cigarros, na localidade de Murça, no distrito de Vila Real.

Em comunicado, a GNR indica que no decorrer de uma ação de fiscalização de caráter preventivo, direcionada para o controlo da circulação de mercadorias, os militares da Guarda, com o reforço dos militares do Destacamento de Trânsito de Vila Real, abordaram uma viatura ligeira de mercadorias, em circulação na Autoestrada n.º 4 (A4), que transportava 12.500 maços de tabaco, acondicionados em 25 caixas em cartão.

“Na sequência da ação foi possível apurar que o tabaco manufaturado não ostentava estampilha especial exigida para a sua detenção, circulação e comercialização em território nacional, verificando-se ainda a falta, por parte dos suspeitos, da apresentação de qualquer documento justificativo quanto à sua legal produção, circulação e introdução no consumo”, lê-se na nota.

De acordo com a GNR, o valor comercial do tabaco apreendido ascende a 64.500 euros, sendo que a sua comercialização ilícita teria causado um prejuízo ao Estado Português no valor de cerca de 38.500 euros, em sede em Imposto Especial de Consumo (IEC).

Os suspeitos foram detidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Vila Real.