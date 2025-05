Vai viajar de Lisboa para fora do espaço Schengen? Então chegue mais cedo ao aeroporto

A página do Aeroporto de Lisboa lançou um aviso há minutos a dar conta de uma intervenção técnica nos sistemas informáticos do controlo de fronteira que está a causar tempos de espera mais elevados.

Se vai viajar de Lisboa para destinos fora do espaço Schengen então vale a pena chegar ao aeroporto com maior antecedência.

"Devido a intervenção técnica nos sistemas informáticos por parte da entidade responsável pelo controlo de fronteira, registam-se tempos de espera mais elevados no Aeroporto de Lisboa. Solicita-se aos passageiros com voos para destinos fora do espaço Schengen, que se dirijam ao aeroporto com maior antecedência e prossigam atempadamente ao controlo de fronteira", é dito.

Por isso, se vai viajar e precisa de passar pelo controlo de fronteira, vá com maior antecedência para o aeroporto esta quinta-feira.