O Parlamento Europeu assinalou, em Estrasburgo, o 80.º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial com diversas homenagens a sobreviventes da guerra. Mas há um espaço em Portugal que diariamente celebra a paz alcançada nessa altura. O espaço museológico e Memorial "Vilar Formoso Fronteira da Paz" está localizado no lardo da Estação, em Vilar Formoso, concelho de Almeida, mesmo junto à fronteira. Com uma média anual de 15 mil visitantes, tem tido cada vez mais procura, "principalmente por parte das escolas, com cada vez mais solicitações", sublinha Fernanda Cruz, chefe de divisão do turismo da autarquia local, entidade que idealizou a criação de um museu a partir de dois pavilhões da Infraestruturas de Portugal, que estavam ao abandono. À entrada, é a valsa de Carlos Paredes que nos guia até às imagens registadas em vídeo pelo documentarista russo George Rony em Vilar Formoso, em 1940. É apenas uma das muitas provas do "Início do pesadelo", uma das secções do "Fronteira da Paz", onde Manuela Carvalho, 53 anos, conduz as visitas desde 2017, data de inauguração. Não lhe faltam momentos, histórias que a marcaram. "Duas irmãs vieram cá trazer os passaportes dos pais, uma tinha um ano e a outra tinha três aninhos quando passaram por aqui e, há pouco tempo, deram-nos o passaporte original dos pais", conta, assumindo que enquanto moradora local, tem consciência de que "Vilar Formoso ajudou muito os refugiados do regime nazi".

‘Comboio maldito’ esteve 10 dias parado em Vilar Formoso Nas paredes do Memorial Vilar Formoso Fronteira da Paz estão centenas de passaportes e fotografias de refugiados salvos pelo cônsul Aristides de Sousa Mendes, mas também registos de quem não teve sorte e entrou no "Comboio maldito" de 11 de novembro de 1940. “A 11 de novembro de 1940, um comboio com cerca de 300 judeus provenientes do Luxemburgo chega à Vila Formoso. A escoltá-lo vêm vários elementos fardados da Gestapo. Serão detidos na fronteira por se terem recusado a entregar as suas armas. Quanto aos passageiros, ficaram fechados durante 10 dias no interior dessas carruagens. Ficou aqui retido o comboio maldito, e a população de Vilar-Formoso, ia às carruagens e ajudava com pão, água e café. A 19 de novembro, o comboio é obrigado a regressar à França. Voltaram para trás, para um campo de extermínio. Algumas conseguiram fugir, mas outras foram mortas”, lamenta a assistente técnica do Memorial, mostrando o livro de registos de enterramentos que está exposto como prova, de que uma refugiada acabaria por falecer em Vilar Formoso, nesse comboio.