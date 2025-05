Aguaceiros, granizo e trovoada no fim de semana

O estado do tempo no fim de semana vai ser marcado pela instabilidade, com os aguaceiros a surgirem em algumas regiões do país.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o tempo será condicionado por “uma região depressionária centrada sobre a Península Ibérica e, em altitude, por uma depressão centrada sobre o norte da Península Ibérica e em deslocamento para norte a partir do dia 11”.

Esta sexta-feira, o céu deve manter-se geralmente muito nublado, com boas abertas no sotavento algarvio, diminuindo de nebulosidade a partir do final da tarde.

As previsões do IPMA apontam para aguaceiros nas regiões Norte e Centro, que poderão ser localmente fortes, de granizo e acompanhados de trovoadas, em especial na região Norte e interior Centro.

Para a região Sul estão previstos aguaceiros. Já no interior Norte e Centro deve verificar-se uma pequena descida da temperatura máxima.

Em termos de temperaturas, as máximas deverão oscilar entre os 13ºC, na Guarda, e os 21ºC, em Beja, e as mínimas entre os 5º C, na Guarda, e os 13ºC, no Porto.

Para sábado e domingo, estão previstos aguaceiros podendo ser pontualmente de granizo e acompanhados de trovoada, em especial na região Norte.