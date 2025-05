Detido homem que tentou matar vizinho em Olhão

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem suspeito de tentar matar um vizinho, em Olhão, na passada terça-feira. A vítima estava contra a presença do agressor e da mulher numa casa que estes tinham herdado. O anúncio foi feito esta sexta-feira.

Em comunicado, a PJ adianta que o homem, de 37 anos, detido na quinta-feira, atingiu a tiro a vítima, de 35, que sofreu "lesões cuja gravidade produziu perigo para a vida", permanecendo ainda internado e em coma induzido na unidade de cuidados intensivos do Hospital de Faro.

"Os factos em investigação verificaram-se no passado dia 6 de maio, na sequência do acentuar de más relações de vizinhança entre a vítima e a esposa do agressor, em virtude de o primeiro não aceitar a presença do casal na habitação que haviam ocupado na sequência de transmissão por via de herança", lê-se na nota.

O suspeito, que abandonou o local após a prática do crime, acabaria por ser identificado pelas autoridades, que apreenderam os instrumentos do crime, tendo ficado em prisão preventiva após ter sido ouvido em primeiro interrogatório judicial.

O homem está indiciado por homicídio qualificado na forma tentada, sendo o inquérito dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Ministério Público de Olhão.