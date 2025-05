Greve na CP vai ter serviços mínimos na próxima semana

A partir de domingo e até à próxima quarta-feira haverá serviços mínimos na CP, ao contrário do que aconteceu nos primeiros quatro dias de paralisação dos trabalhadores da empresa.

As greves foram convocadas pelo sindicato SMAQ (Sindicato dos Maquinistas), entre os dias 7 e 14 de maio, e pelo sindicato SFRCI (Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante), entre os dias 11 e 14 de maio. Assim, a empresa alerta que se "preveem fortes perturbações na circulação" não se garantindo a circulação de comboios nesta sexta-feira, 9 de maio.

No entanto, "foram definidos serviços mínimos, para o período compreendido entre os dias 11 e 14 de maio". Os detalhes dos serviços mínimos para Alfa Pendular e Intercidades, Regional e InterRegional, Comboios Urbanos de Lisboa, do Porto e de Coimbra podem ser consultados no site da CP.

Quem já tenha bilhetes comprados pode pedir a devolução do dinheiro.

"Aos clientes que já tenham bilhetes adquiridos para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, InterRegional e Regional, a CP permitirá o reembolso, no valor total do bilhete adquirido, ou a sua troca gratuita para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe", esclarece a empresa no comunicado enviado às redações.

"O reembolso ou troca podem ser efetuados em myCP na área “Os seus bilhetes” (para bilhetes adquiridos na Bilheteira Online e App CP) até aos 15 minutos que antecedem a partida do comboio da estação de origem do cliente, ou nas bilheteiras." Passado este prazo, e até 10 dias após terminada a greve, o reembolso pode ser pedido através do preenchimento do formulário de contacto online “Reembolso por Atraso ou Supressão”.