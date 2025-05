Homem detido por abuso sexual de sobrinha na Amadora

Um homem de 31 anos foi detido na quinta-feira na Amadora, distrito de Lisboa, por suspeita de 10 crimes de abuso sexual sobre uma sobrinha de 6 anos, anunciou esta sexta-feira a Polícia Judiciária.

Segundo a PJ, a investigação seguiu-se à denúncia junto da PSP pelo pai da menina, que vive noutra residência, após a vítima lhe ter contado sobre os abusos.

Segundo a investigação, os abusos sexuais terão ocorrido durante as primeiras duas semanas do mês de abril, numa residência em "condições muito precárias" na cidade da Amadora, onde o agressor e a menina coabitavam com outros familiares, incluindo outras crianças.

"Aproveitando-se do grau de parentesco e da confiança que conquistou à criança, em momentos de ausência e/ou distração dos restantes elementos do agregado familiar, o agressor sujeitou a menina a vários atos sexuais de relevo", acrescentou a PJ.

O detido foi ouvido em primeiro interrogatório judicial na quinta-feira e ficou em prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa.