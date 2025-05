Infarmed manda recolher lotes de soro fabricados por empresa portuguesa em Cascais

O Infarmed mandou recolher os lotes de soro fisiológico fabricados pela GSL - Produtos Químicos e Farmacêuticos e suspendeu o fabrico nas instalações desta empresa, em São Domingos de Rana (Cascais), onde foram detetadas irregularidades.

Numa informação divulgada no "site", a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde informa que fez uma inspeção às instalações da GSL na Abóbada, freguesia de São Domingos de Rana, depois de a autoridade congénere francesa ter publicado um alerta sobre a recolha de dois lotes de soro fisiológico para lavagem das fossas nasais da marca HappyLab.

Na inspeção, o Infarmed encontrou irregularidades - "não conformidades críticas" - relacionadas com as boas práticas de fabrico do soro fisiológico.

Assim, mandou suspender o fabrico temporariamente naquelas instalações até à verificação da correção das irregularidades detetadas.

Ordenou igualmente a recolha do soro fisiológico fabricado nas instalações inspecionadas e que se encontrem ainda dentro da validade e avisou os consumidores que não o devem usar.

A ordem do Infarmed refere-se a dezenas de lotes do fabricante GSL, colocados no mercado nacional, das marcas GSL, Rio Bravo, Plural, Dimor, Ston e MipMed.

Mandou também recolher diversos lotes do fabricante HD HIDRODIPRO - Produtos Químicos e Farmacêuticos, Lda, colocados no mercado nacional da marca Hidro, cujo fabrico foi subcontratado à empresa GSL.

Informa ainda que existem outras marcas destes fabricantes produzidos nas instalações da GSL, mas que são exclusivas do mercado francês, nomeadamente a HappyLab, Stentil, Mediphysio e Ainsifont.