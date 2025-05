Peregrinação a Fátima. Proteção Civil aciona operação de segurança de dois dias

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) vai acionar, na segunda-feira, uma operação de dois dias para garantir a segurança dos peregrinos que se deslocam ao Santuário de Fátima.

"Esta operação tem como principal objetivo garantir a prestação de assistência e socorro aos milhares de peregrinos que se deslocam ao Santuário de Fátima para as cerimónias religiosas", justificou esta sexta-feira, em comunicado.

A ANEPC, através do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Médio Tejo, aciona na segunda-feira a "Operação Fátima 2025".

Em comunicado, a Proteção Civil destacou que esta operação tem como missão reforçar a capacidade e rapidez de resposta dos dispositivos que integram o Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro (SIOPS) e o Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM).

Visa ainda assegurar uma coordenação institucional eficaz e permanente no âmbito das estruturas de proteção civil, garantir a mobilização, prontidão, empenhamento e gestão dos meios e recursos de proteção e socorro, bem como antecipar necessidades de reforço especializado, através do pré-posicionamento de meios operacionais.

"Será adotada uma matriz de planeamento flexível, assente numa metodologia operacional que permita mitigar o impacto provocado pelo grande afluxo de cidadãos aos locais de celebração", referiu.

Na operação participam mais de 300 operacionais, dos quais 170 provenientes de diversos corpos de bombeiros da região, com o apoio do Serviço Municipal de Proteção Civil de Ourém, Força Especial de Proteção Civil da ANEPC, INEM, Cruz Vermelha Portuguesa, GNR, Corpo Nacional de Escutas, Associação de Servitas de Nossa Senhora de Fátima e Unidades Locais de Saúde da Região de Leiria e Médio Tejo.

"A ANEPC assegura o comando operacional de todas as forças e entidades integradas no dispositivo, no âmbito do SIOPS, através do Posto de Comando Operacional instalado no Colégio de São Miguel, em Fátima, na rua D. João Pereira Venâncio", indicou. .