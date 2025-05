PJ detém no Montijo homem suspeito dos crimes de incêndio e de ameaça

A Polícia Judiciária deteve esta sexta-feira em cumprimento de um mandado de detenção, um homem por suspeitas da prática dos crimes de incêndio e de ameaça, ocorridos no concelho do Montijo.

Em comunicado, a PJ indica que o suspeito, residente no Montijo, “num apartamento com uma varanda situada sobre o pátio de um estabelecimento comercial, onde se realizam festas para crianças, ameaçou a proprietária, mostrando-se descontente com o ruído resultante de uma festa”.

“No decurso da investigação foi possível apurar, ainda, que o homem, de forma consciente e propositada, a partir da varanda da sua residência, despejou lixo no espaço utilizado para a festa das crianças”, acrescenta a nota.

Segundo a PJ, o suspeito, em novembro de 2024, “munido de uma garrafa contendo líquidos inflamáveis, deslocou-se ao referido estabelecimento comercial, situado no rés do chão de um imóvel de quatro pisos, com habitações onde residem famílias, e despejou o conteúdo da garrafa por debaixo da porta do estabelecimento e tentou atear fogo, sem sucesso”.

O detido, de 55 anos, sem antecedentes criminais, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada uma medida de coação não detentiva.