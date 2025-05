Prisão preventiva para suspeito de tentativa de homicídio de vizinho em Olhão

Um homem de 37 anos, detido na quinta-feira-feira, por suspeitas da prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada, ocorrido no concelho de Olhão, ficou em prisão preventiva por decisão das autoridades judiciárias.

De acordo com a Polícia Judiciária, a vítima é “um homem de 35 anos de idade, que foi atingido com um disparo de arma de fogo, tendo sofrido lesões cuja gravidade produziu perigo para a vida, perigo esse ainda eminente, permanecendo internado e em coma induzido na unidade de cuidados intensivos do Hospital de Faro”.

Os factos em investigação ocorreram no dia 6 de maio, “na sequência do acentuar de más relações de vizinhança entre a vítima e a esposa do agressor, em virtude de o primeiro não aceitar a presença do casal na habitação que haviam ocupado na sequência de transmissão por via de herança”, esclarece a PJ.

Segundo a polícia de investigação criminal, o suspeito abandonou o local após a prática do crime.

Ainda de acordo com a PJ, em resultado das diligências encetadas, foram “recolhidos relevantes elementos probatórios que conduziram à identificação e apreensão dos instrumentos do crime, sendo carreada prova indiciária bastante que asseverou a identificação e sequente detenção do presumível autor”.

O suspeito foi presente perante as autoridades judiciárias competentes para efeitos de primeiro interrogatório Judicial de arguido detido, e determinação das medidas de coação tidas por adequadas, ficando sujeito a prisão preventiva.

O inquérito é dirigido pelo Ministério Público, Departamento de Investigação e Ação Penal de Olhão.