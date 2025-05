Dia de dérbi. Conheça aqui os condicionamentos ao trânsito

O dérbi lisboeta, marcado para as 18h00 e que pode definir o título, vai implicar condicionamentos ao trânsito automóvel.

À Renascença, o porta-voz da direção nacional da PSP Sérgio Soares adianta que haverá condicionamentos de trânsito momentâneos logo a partir das 14h30, no eixo que liga o Estádio José Alvalade ao Estádio da Luz, nomeadamente entre as 14h30 e as 16h00.

“Estádio José Alvalade e a sua envolvência, Rua Professor Fernando da Fonseca, Rua Professor Vieira da Almeida, Rua Professor Francisco Gentil, Rua Fernando Namora, Travessa e Estrada da Luz, 2ª Circular, Avenida Condes de Carnide, Avenida Machado Santos, toda a envolvência do Estádio do Sport Lisboa e Benfica, isto para que, de forma segura, por volta das 15h00 começarmos a fazer deslocar os adeptos do Sporting através de um cordão policial até ao Estádio da Luz”, especifica.

A Polícia de Segurança Pública apela a todos os adeptos para que utilizem os transportes públicos nas deslocações, nomeadamente o metro.

“Teremos a Estação do Rato, dos Restauradores, de São Sebastião e do Saldanha, muito próximas desta zona central e que podem ser utilizadas pelos nossos cidadãos e depois, de forma apiada, chegarem aos seis locais de acesso que temos previsto para fazer revista”, indica o porta-voz da PSP.

A Câmara de Lisboa determinou que perto de 60 restaurantes, cafés e supermercados na zona do Marquês de Pombal e do Parque Eduardo VII, têm de encerrar às 17h00, devido aos possíveis festejos. A restrição fica sem efeito após o jogo Benfica-Sporting, caso não haja campeão nacional de futebol.