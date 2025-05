Falhas de energia condicionaram três linhas do Metro de Lisboa

As linhas Amarela, Azul e Verde do Metro de Lisboa estiveram com "circulação interrompida" devido a uma "falha de energia", na tarde deste sábado, entretanto normalizada.

À Renascença, fonte do Metro de Lisboa confirmou os constragimentos que condicionaram as linhas.

Na página do Metropolitano de Lisboa foi referido que a Linha Amarela está interrompida e que na Linha Azul "está interrompida entre as estações Terreiro do Paço e Santa Apolónia". "De momento, não é possível prever a duração da interrupção, que poderá ser prolongada. O Metro está a desenvolver todos os esforços para retomar a circulação o mais breve possível".

Por volta das 20 horas, a circulação das linhas Amarela e Verde ficaram normalizadas, enquanto a Linha Azul manteve-se condicionada, com o Metro a prever que a circulação também possa ser retomada "em breve".