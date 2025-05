GNR reforça vigilância das florestas contra incêndios

Relativamente às ações de sensibilização, a Guarda Nacional Republicana realizou, até ao dia 7 de maio , um total de 2.845 ações , alcançando 55.150 pessoas , com o objetivo de prevenir comportamentos de risco , promover a adoção de medidas de autoproteção e fomentar o uso responsável do fogo por parte das comunidades.

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana diz que através do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), “procedeu à ativação de 80 Postos de Vigia (PV) da Rede Primária, os quais se encontram guarnecidos por um total de 320 operadores”.

A GNR informou este sábado que ativou oitenta postos de vigia e mais de 140 câmaras de vigilância florestal para prevenir e detetar incêndios, no âmbito da Campanha Floresta Segura.

Nesta fase, os militares encontram-se no terreno a percorrer “as faixas de gestão de combustível das freguesias prioritárias, com o objetivo de se proceder à sinalização e georreferenciação dos terrenos rurais que pela sua localização apresentem potencial risco de incêndio”, lê-se na nota.

Em simultâneo, a GNR está a promover ações de informação e sensibilização junto dos proprietários, para que realizem voluntariamente a limpeza dos terrenos até 31 de maio de 2025, evitando que, após o dia 1 de junho de 2025, possam encontrar-se em incumprimento.

De acordo com a GNR, esta fase da campanha tem como objetivo principal “a prevenção com ações de sensibilização dirigidas aos cidadãos e entidades, com vista à alteração de comportamentos e à adoção das melhores práticas de segurança individual e coletiva”.

“O esforço principal está a ser desenvolvido para despertar consciências para a importância da adoção de medidas de autoproteção e para a redução do risco de ocorrência de incêndios”, reforça a GNR.

A Campanha Floresta Segura 2025, que arrancou a 1 de fevereiro e decorre até 30 de novembro, “contribui decisivamente para uma redução significativa do número de ocorrências graves e dos impactos negativos que podem causar na sociedade”, acrescenta.

Por fim, a GNR assegura que a proteção de pessoas e bens, no âmbito dos incêndios rurais, continua a assumir-se como “uma das prioridades estratégicas, sustentada numa atuação preventiva e num reforço de patrulhamento nas áreas florestais”.