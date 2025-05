Greve na CP suprimiu 160 comboios até às 19h00

Foram suprimidos 160 comboios este sábado em mais um dia de greve na CP, para uma taxa de supressão que está nos 23,9%.

Segundo números da CP até às 19 horas, a greve dos maquinistas (SMAQ) levou à surpressão de 160 dos 670 comboios programados.

Dos 52 comboios de longo curso programados, 21 foram suprimidos e dos 202 comboios regionais, 84 foram suprimidos.

A taxa de supressão foi menor nos comboios urbanos de Lisboa, onde apenas 17 foram suprimidos entre 257 ligações. Nos urbanos do Porto estavam programados 136 comboios e foram suprimidos 30.

Nos urbanos de Coimbra foram suprimidos oito comboios em 23 ligações.

A greve, convocada por vários sindicatos, tem serviços mínimos definidos que obrigam a assegurar uma em cada quatro das ligações habituais.

A partir de domingo e até à próxima quarta-feira haverá serviços mínimos na CP, ao contrário do que aconteceu nos primeiros quatro dias de paralisação dos trabalhadores da empresa, com os impactos nos urbanos de Lisboa e do Porto a serem residuais, enquanto na segunda e terça-feira a CP deverá assegurar 50% dos comboios programados.

As greves foram convocadas pelo sindicato SMAQ (Sindicato dos Maquinistas), entre os dias 7 e 14 de maio, e pelo sindicato SFRCI (Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante), entre os dias 11 e 14 de maio. Assim, a empresa alerta que se "preveem fortes perturbações na circulação" não se garantindo a circulação de comboios nesta sexta-feira, 9 de maio.