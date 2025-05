Madeira e onze distritos do Norte e Centro sob aviso amarelo

Onze distritos do Norte e Centro de Portugal continental estão este sábado sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros, que podem ser de granizo e acompanhados de trovoada.

De acordo com a informação disponibilizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os distritos de Aveiro, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu encontram-se sob aviso amarelo até às 18h00.

Já a costa norte, a costa sul, o Porto Santo e as zonas montanhosas da Madeira estão sob aviso amarelo até às 21h00 por causa da previsão de “aguaceiros, por vezes fortes, acompanhados de trovoada e podendo ser sob a forma de granizo”.

Para este sábado estão previstos aguaceiros nas regiões Norte e Centro, que poderão ser por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoada até ao final da tarde.

O IPMA aponta também para a possibilidade de ocorrência de aguaceiros na região Sul, sendo mais prováveis no interior a norte do Baixo Alentejo e até ao final da tarde e possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela.

Em termos de temperaturas, as máximas deverão oscilar entre os 12ºC, na Guarda, e os 21ºC, em Beja e em Faro, e as temperaturas mínimas entre os 4º C, na Guarda, e os 12ºC, em Viseu e em Faro.