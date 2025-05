PJ detém em Coimbra homem suspeito de abuso sexual da enteada

A Polícia Judiciária (PJ) deteve em Coimbra, um cidadão estrangeiro, de 37 anos, suspeito dos crimes de abuso sexual de crianças e de abuso sexual de menores dependentes.

Em comunicado, a PJ esclarece que os crimes terão sido “cometidos reiteradamente” contra a sua enteada, desde os seis anos de idade.

“A investigação, conduzida pela Diretoria do Centro da PJ, teve origem numa denúncia da mãe junto da PJ, após a vítima, atualmente com 15 anos, ter confessado os abusos de que era alvo”, acrescenta a nota.

De acordo com a polícia de investigação criminal, no decurso da investigação “foi possível apurar que os abusos sexuais começaram por ocorrer em país estrangeiro, donde ambos, vítima e agressor são oriundos, retomando no verão de 2024, altura em que a vítima veio residir para Portugal”.

“Aproveitando-se do seu ascendente e explorando a vulnerabilidade da menor, o suspeito sujeitou-a, ao longo dos anos, à prática de atos sexuais de relevo”, lê-se na nota.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa de prisão preventiva.