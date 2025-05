Viatura cai no canal do Metrobus e provoca um morto em Miranda do Corvo

Uma pessoa morreu este sábado no despiste de uma viatura que caiu no canal onde futuramente circulará o Metrobus, em Miranda do Corvo, disse à Lusa fonte do comando sub-regional de Coimbra.

A viatura circulava na Estrada Municipal 633, em Lobases, "numa zona de curva, e caiu para a linha do Metrobus", ainda não ativa, acrescentou a mesma fonte. .

O Metrobus é um projeto integrado no Sistema de Mobilidade do Mondego.

O despiste ocorreu pouco antes das 9h00, tendo estado no local 15 operacionais, apoiados por seis viaturas.

Cerca de uma hora e meia após o despiste, a vítima mortal ainda não tinha sido retirada do local, acrescentou.