Apoiante do Climáximo em protesto é “retirado à força” de avião no Porto

Um apoiante do movimento ambientalista Climáximo foi “retirado à força” de um avião da TAP com partida do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, em direção a Lisboa, após se ter recusado a sentar.

Em comunicado, o movimento explica que o seu apoiante “ao entrar no avião, recusou-se a sentar-se e a levantar voo, em protesto contra o que considera uma “bomba climática” que “emite toneladas de dióxido de carbono no ar do nosso país, num percurso com alternativas rodoviárias e ferroviárias com tempos e custos comparáveis, e compromete o presente e futuro das pessoas que mais amamos”.

Devido ao protesto, o voo foi atrasado cerca de 20 minutos, após a retirada forçada do apoiante do Climáximo.

Em comunicado, o movimento considera os 18 voos diários na rota Porto-Lisboa “um ato de violência que é preciso travar imediatamente – podia parar já hoje”.

O porta-voz da ação, Francisco Siqueira, diz ainda que “a TAP e as companhias aéreas que operam estes voos devem ser responsabilizadas pelo lançamento destas bombas de carbono. Precisamos de um sistema de transportes públicos gratuitos, eletrificados e eficazes para todas as pessoas, e não de mais aviões a cruzar o céu”.