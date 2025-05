Pescador lúdico morre na praia de Cortegaça

Um pescador lúdico de 78 anos morreu esta manhã na Praia da Cortegaça, em Esmoriz, após alegadamente ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória enquanto praticava a atividade no areal.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional, esclarece que na sequência de um alerta recebido pelas 9h55, através de populares que se encontravam nas proximidades, “foram de imediato ativados elementos do Comando Local da Polícia Marítima do Douro, bem como do INEM, dos Bombeiros Voluntários de Esmoriz e da GNR”.

“À chegada ao local constatou-se que os elementos do INEM tinham assistido prontamente a vítima, com tentativas de reanimação, sem que fosse possível reverter a situação, tendo o óbito sido declarado no local”, acrescenta a nota.

Ainda de acordo com a Autoridade Marítima, o corpo será posteriormente transportado pelos bombeiros para o Gabinete Médico-Legal e Forense de Entre Douro e Vouga (Santa Maria da Feira).

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado.