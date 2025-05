Avião faz aterragem de emergência em Faro

Um avião com 124 pessoas a bordo aterrou de emergência no aeroporto Gago Coutinho, em Faro.

À Renascença, fonte do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve confirma uma "situação de emergência com uma aeronave", tendo sido "ativados os procedimentos previstos no Plano Prévio de Intervenção".

O alerta foi dado às 11h38 desta segunda-feira. O avião acabou por aterrar sem incidentes.

De acordo com a agência Lusa, trata-se de um Boeing 737-300 da companhia área Jet2, com origem no Reino Unido.

O voo partiu de Leeds, no Reino Unido com destino ao aeroporto internacional Gago Coutinho, no Algarve.

Em causa terá estado um alegado problema nos flapes, o sistema de sustentação da aeronave a baixa velocidade, essencial para a manobra de aterragem.

Entre as ações previstas para casos de aterragem de emergência estão a colocação prévia de equipas e carros de bombeiros que permitam dar uma resposta de socorro rápida em caso de incidentes durante o contacto e a chegada da aeronave a terra.

Na operação estiveram envolvidos 50 elementos apoiados por 21 viaturas.

[Notícia atualizada às 14h37 de 12 de maio de 2025 para acrescentar mais detalhes]