Falha total de rede adia diligências no Palácio de Justiça de Lisboa

O Palácio de Justiça de Lisboa viveu esta segunda-feira uma falha total da rede, impedindo o acesso à plataforma informática dos tribunais, telefones e internet e adiando diligências, segundo o Sindicato dos Funcionários Judiciais, que alerta para problemas persistentes.

Segundo informações do Sindicato dos Funcionários Judiciais (SFJ) à Lusa, os problemas informáticos e de rede nos tribunais persistem, impedindo os funcionários judiciais de trabalhar devido a falhas que impedem o acesso aos sistemas.

Em resposta à Lusa, o Ministério da Justiça (MJ) confirmou uma falha "num equipamento da rede do Palácio de Justiça de Lisboa, registada às 13:30 e que tem impedido o acesso às aplicações e serviços internet desde então", tendo o Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ) deslocado uma equipa ao local.

A equipa está a "analisar a origem da falha, visando a sua rápida resolução" e os serviços do MJ têm "a forte expectativa" de que na terça-feira, ao início do dia", a situação esteja regularizada".

Segundo o SFJ, hoje no Palácio de Justiça foram adiadas 10 diligências nas instâncias central e local cível, ficaram por realizar seis videoconferências, a audição de um maior acompanhado não foi gravada no sistema e no juízo do trabalho, no âmbito do Ministério Público "algumas diligências foram realizadas "offline", tendo os respetivos registos sido guardados em dispositivos físicos ("pen" USB)".

O SFJ reportou ainda falhas informáticas e lentidão no sistema em Almada, Alenquer, Barreiro e no Local Criminal de Lisboa, no Campus de Justiça.

"Infelizmente, este tipo de ocorrências tem-se tornado recorrente, contribuindo para uma justiça intermitente, que ora avança ora paralisa, comprometendo o serviço público, o cumprimento dos prazos e o próprio respeito pelos profissionais da justiça", lamentou o sindicato.