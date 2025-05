Greve nos comboios da CP. Serviços mínimos não são suficientes

"Tenho de chegar ao trabalho, no Areeiro, e não sei como vou fazer", explicava, justificando a dúvida com o trânsito intenso que tornava a alternativa rodoviária praticamente impossível.

Os poucos comboios que passaram esta manhã no Cacém já chegavam às plataformas cheios. Paravam, as portas abriam e quem queria ali ficar forçava a saída, porque eram muitos mais os que pretendiam, à força, entrar para conseguir chegar a Lisboa.

"Mãe, vem lá um comboio", diz, como que aliviada.

Mas assim que vê o interior das primeiras carruagens percebe que não vai conseguir entrar, porque poucos são os que vão sair e muitos os que vão querer entrar.

Percebendo a situação, António Silva rapidamente pega no telefone e pede um Uber.

"Vinte euros daqui para Benfica?! É um roubo", desabafa este segurança que pretende regressar a casa, depois de uma noite de trabalho, que confessa estar cansado de tantas greves.

Reavalia a situação e decide esperar pelo próximo, que espera não chegar tão cheio como o que ainda está na plataforma. É que o maquinista não consegue fechar as portas, e sem isso, o comboio não anda.

Em todas as portas há quem esteja no interior das composições, mas com uma perna ou um braço de fora. Do exterior, há quem ajude a empurrar, ou as pessoas ou os seus pertences, como malas ou sacos que, do lado de fora, também impedem o fecho de portas.

Na plataforma, entre os que não conseguiram entrar, raros são os que não se riem com o cenário, por breves instantes. Porque depois, dão conta da dificuldade em chegar ao emprego e depressa o semblante fica carregado.

O que lhes vale é que os efeitos da paralisação só se deverão sentir de manhã, já que a paralisação dos revisores e trabalhadores das bilheteiras, que se estende até quarta-feira, realiza-se entre as 5 e as oito e meia da manhã.

De tarde, no regresso a casa dos que conseguiram chegar ao emprego, não haverá greve.