Greve parcial na CP suprimiu mais de 75% dos comboios até às 14h

A greve parcial dos revisores e dos trabalhadores das bilheteiras levou esta segunda-feira à supressão de 514 dos 680 comboios programados (75,6%) entre as 0h00 e as 14h00, segundo dados enviados pela CP à Renascença.

Os números mais recentes da empresa pública de transporte ferroviário apontam que, dos 100 comboios de serviços mínimos definidos até às 14h, não se realizaram dois. Contudo, realizaram-se 68 outras circulações não previstas nos serviços mínimos definidos pelo Tribunal Arbitral, o que coloca o número de comboios realizados em 166.

A greve levou à supressão de 228 dos 314 comboios programados nos serviços Urbanos em Lisboa (72,6%), enquanto nos comboios Urbanos do Porto a percentagem foi ligeiramente mais alta (73,3%), dado terem sido suprimidos 107 em 146 comboios. Já os serviços Urbanos de Coimbra viram suprimidos 88,9% dos comboios (16 em 18 programados).

Os serviços de longo curso (Intercidades e Alfa Pendular) tiveram apenas 10 comboios realizados até às 14h, apesar de só dois comboios serem abrangidos pelos serviços mínimos.

No caso dos comboios regionais, os únicos serviços de proximidade existentes em muitas regiões do país, a taxa de supressões é de 82,2% — realizaram-se 29 serviços em 163 estabelecidos pelos horários.

A greve parcial teve início às 5h00 e termina às 8h30, mas os efeitos devem fazer-se sentir durante a manhã. A adesão à greve é de 100%, estando apenas a ser cumpridos os 25% respeitantes aos serviços mínimos decretados pelo Tribunal Arbitral".

O sindicalista disse que a greve visa reivindicar melhores condições salariais para todos os trabalhadores da empresa.

"A greve parcial mantém-se até terça-feira, sendo que ainda vai ter reflexos na quarta-feira dia 14", adiantou.

De acordo com Luís Bravo, a greve "mostra bem o descontentamento dos trabalhadores" em luta contra os salários baixos desde 2010.

"Em 2025, o Governo dá continuidade à sua politica de baixos salários, tendo aplicado um aumento salarial no valor de 34Euro no salário base, valor mais uma vez abaixo do aumento salarial verificado no salário mínimo, considerado muito insuficiente por parte dos trabalhadores", segundo o sindicato.

De quarta-feira a sexta-feira, vários sindicatos estiveram em greve, sendo que até sexta-feira não houve serviços mínimos, o que resultou na paragem total da circulação.

Os trabalhadores exigem o cumprimento do acordo alcançado em 24 de abril entre a administração da CP e os sindicatos, considerando que "o Governo não pode querer os méritos da negociação e depois fugir às suas responsabilidades na aplicação".

A paralisação, que começou na quarta-feira e se prolonga até 14 de maio, foi convocada contra a imposição de aumentos salariais "que não repõem o poder de compra", pela "negociação coletiva de aumentos salariais dignos" e pela "implementação do acordo de reestruturação das tabelas salariais, nos termos em que foi negociado e acordado", disseram os sindicatos.

[Notícia atualizada às 14h58]