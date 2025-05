Mau tempo. Semana começa com chuva e frio

Esta semana arranca com mais chuva e frio e o mau tempo só deve aliviar a partir de quinta-feira.

Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA), Lisboa e Porto vão registar aguaceiros até quinta-feira e as máximas vão variar. Já as temperaturas mínimas devem estar estáveis.

A tendência do mau tempo alarga-se também ao Centro, Alentejo e Algarve, que só devem ter uma pausa na chuva depois de quarta-feira.

Já no Arquipélago da Madeira e no Arquipélago dos Açores, a chuva vai prolongar-se toda a semana, mas as temperaturas devem manter-se estáveis, ao longo da semana.

O calor deve, depois, aumentar na segunda quinzena de maio, a partir da próxima semana.