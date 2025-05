Polícia suspeito de disparar contra autocarro em Loures

Um agente da PSP foi suspenso depois de, alegadamente, disparar contra um autocarro da Carris Metropolitana no domingo ao início da noite, no concelho de Loures. A informação foi avançada esta segunda-feira, em comunicado, pela Polícia de Segurança Pública.

Um jovem de 16 anos sofreu ferimentos e foi transportado para o Hospital e Santa Maria, em Lisboa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



"Com a descrição da situação e das características do suspeito e da viatura utilizada, a PSP, depois de várias diligências, conseguiu perceber que o suspeito poderia tratar-se de um polícia, tendo conseguido identificar o mesmo, confirmando ser um agente da PSP a prestar serviço no COMETLIS", indica a PSP.



O caso foi reportado ao Ministério Público e à Polícia Judiciária.

A PSP apreendeu a arma de fogo usada pelo agente da Polícia, que foi suspenso preventivamente de funções.

"A PSP lamenta a situação, desejando rápidas melhoras ao jovem ferido, aguardando pelo desenrolar do inquérito criminal e das circunstâncias em que este incidente ocorreu, desenvolvendo paralelamente todas as diligências no âmbito do processo disciplinar já instaurado", conclui o comunicado.



Na origem do incidente terá estado uma discussão de trânsito. De acordo com a CNN Portugal, o agente atravessou o carro em frente ao autocarro da Carris e abriu fogo.

Os disparos partiram vidros do autocarro e um jovem ficou ferido com estilhaços.