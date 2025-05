Queda de muro em Albufeira. Trabalhador resgatado com vida

Dois trabalhadores ficaram soterrados esta segunda-feira na sequência da queda de um muro numa obra na Praia da Coelha, em Albufeira.

À Renascença, o comandante Abel Gomes, do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve, garantiu que um dos trabalhadores já foi resgatado e está a ser avaliado. O segundo encontra-se consciente, enquanto prosseguem as operações de resgate dos bombeiros.

O alerta foi dado às 15h13 e às 16h15 mantinha-se no local um dispositivo de 21 operacionais, apoiados por oito veículos e um helicóptero.

[Notícia atualizada às 16h38 de 12 de maio de 2025]