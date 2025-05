Hospitais preocupados com aumento de pessoas em situação de sem-abrigo nas urgências

Para além dos problemas habituais do setor, desde logo a falta de médicos, o encerramento temporário de serviços, é notícia o aumento de pessoas em situação de sem abrigo, que se dirigem às urgências hospitalares para se alimentarem, ou apenas em busca de um teto onde passar a noite.

É uma situação que está a crescer, sobretudo na Grande Lisboa. Vários hospitais, contactados pela agência Lusa, confirmam um aumento de casos de pessoas em situação de sem abrigo que procuram as urgências. Um problema que preocupa os administradores hospitalares refere, à Renascença, Xavier Barreto, apontando que o fenómeno afeta a capacidade de resposta dos hospitais.

O presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares reafirma a importância de encontrar uma solução e um maior investimento para um fenómeno que está a crescer.

"Os hospitais têm de sinalizar estas situações e o Estado, através das suas estruturas, tem de encontrar soluções. A criação de estruturas de apoio, que disponibilizem abrigo e refeições. Apoio social e domiciliário", aponta.

Xavier Barreto pede, igualmente, que os municípios e as comunidades locais também tentem encontrar soluções e apela a que este tema "seja discussão na campanha".

À agência Lusa, o hospital de Santa Maria, confirma que, até ao final do mês de Abril, há registo de 79 admissões de pessoas sem-abrigo no Serviço de Urgência, mais 32% do que no mesmo período de 2024.

No Hospital Amadora Sintra, até abril, foram sinalizados 40 casos. Também o Hospital São José sente o impacto do fenómeno.