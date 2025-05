PSP desmantela rede de tráfico de droga no bairro Pinheiro Torres no Porto

No dia 9 de janeiro deste ano, acrescenta a polícia, "a investigação permitiu a interceção e detenção em flagrante delito de um dos líderes da estrutura e do indivíduo responsável pela confeção das substâncias ilícitas".

A PSP refere que "esta operação representa um golpe significativo na atividade de tráfico de estupefacientes na cidade do Porto, reforçando o compromisso da PSP no combate ao crime organizado e na promoção da segurança pública".

"A organização atuava de forma estruturada, com divisão clara de tarefas e funções, obtendo elevados lucros diários, estimados entre 50.000 e 55.000 euros, através da venda de cocaína e de heroína", pode ler-se num comunicado da PSP do Porto enviado esta terça-feira às redações.

A PSP desmantelou uma rede de tráfico de droga encabeçada por dois irmãos que operava desde janeiro de 2024 no bairro Pinheiro Torres, no Porto, que obtinha lucros diários estimados superiores a 50 mil euros.

Já no dia 21 de abril "foram realizadas 25 buscas domiciliárias e duas buscas não domiciliárias, culminando na detenção do líder da organização e de mais seis colaboradores, com idades entre os 21 e os 43 anos".

Foram apreendidas 14.281 doses de estupefacientes, nomeadamente 10.194 doses de cocaína, 3.826 doses de heroína, 257 doses de canábis resina, 4 doses de canábis sativa e 1.050 gramas de produto de corte.

A PSP dá ainda conta que também foram apreendidos "cerca de 10.000 euros em numerário, dois veículos automóveis, um motociclo, dois bastões extensíveis, 232 munições calibre .22", tendo ao líder e a um dos colaboradores sido decretada prisão preventiva e apresentações diárias aos restantes elementos.

No dia seguinte foi ainda detida "uma colaboradora da rede, cuja habitação servia como "casa de recuo"", e ficou sujeita a apresentações diárias.

Já no dia 05 de maio "foi levada a cabo nova operação policial que resultou na detenção de três indivíduos, entre os 30 e os 40 anos, incluindo o responsável pela gestão do ponto de venda", tendo sido apreendidas "6.170 doses de estupefacientes (cocaína, heroína e canábis resina), 1.125 euros e um veículo automóvel" e o principal visado ficou em prisão preventiva.