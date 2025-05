Qualificação média duplicou. Mercado de trabalho não está a acompanhar evolução da escolaridade

David Justino aponta ainda para o facto de o abandono escolar precoce ter-se transferido do Norte para o Sul do território. Mas esta não é a única desigualdade territorial que a nova edição do Atlas da Educação destaca, quando se compara a escolaridade O litoral e o interior, nota-se pelos níveis de escolarização - no interior há população mais idosa com níveis de escolaridade mais baixos.

"Outro segmento tem a ver com o abandono escolar, que se projetou sobre o sul, quando tradicionalmente era no norte do país e depois temos aquela oposição entre grandes aglomerados urbanos e zonas de baixa densidade", refere.

Já no centro e no norte do continente há mais concelhos em que os resultados escolares superaram as expectativas.

"Há concelhos que apresentam resultados muito bons face ao contexto social e cultural onde estão inseridos. Por exemplo: Trofa, Valpaços, Viseu e Vouzela, são concelhos do interior, que enfrentam algumas das dificuldades próprias destes concelhos do interior, mas que apresentam resultados escolares, muito bons", acrescenta David Justino.