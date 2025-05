"Ao volante, o telemóvel pode esperar". PSP e GNR iniciam fiscalização esta quarta-feira

A PSP e a GNR vão estar nos próximos oito dias na estrada a alertar os condutores para os riscos do uso do telemóvel a conduzir, numa operação de fiscalização e sensibilização.

A campanha de segurança rodoviária “Ao volante, o telemóvel pode esperar” decorre entre esta quarta-feira e o dia 20 de maio.

A campanha visa alertar os condutores para as consequências negativas e mesmo fatais do uso indevido do telemóvel durante a condução.

A iniciativa conjunta da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), que é responsável pela sensibilização, e da Polícia de Segurança Pública (PSP) e Guarda Nacional Republicana (GNR), responsáveis pela fiscalização nas estradas, sobretudo aquelas com maior circulação, insere-se no Plano Nacional de Fiscalização (PNF) de 2025.

Estão previstas ações em Vila Flor (dia 14 de maio, às 8h00, no IC5), Bragança (quinta-feira, 15 de maio, às 9h30, na Avenida das Cantarias), Sesimbra (16 de maio, às 8h00, na Rotunda de Alfarim), Braga (19 de maio, às 14h00 na Rua São Martinho e no dia 20, às 8h00, na Avenida do Cávado).

A ANSR, a GNR e a PSP relembram que o uso do telemóvel ao volante é um risco para a segurança do próprio e dos outros indicando que “os condutores que utilizam o telemóvel durante a condução são mais lentos a reconhecer e a reagir a perigos”.

Além disso, referem que “a distração ocorre quando duas tarefas mentais, conduzir e utilizar o telemóvel, são executadas ao mesmo tempo, o que provoca lapsos de atenção e erros de avaliação”.

Por sim, lembram que “o uso de aparelhos eletrónicos durante a condução causa dificuldade na interpretação da sinalização e desrespeito das regras de cedência de passagem, designadamente em relação aos peões”.

Esta é a quinta das 11 campanhas de sensibilização e de fiscalização planeadas para este ano no âmbito do PNF de 2025. Até ao final do ano, serão realizadas mais seis campanhas, uma por mês, com ações de sensibilização e de fiscalização. As campanhas inseridas nos planos nacionais de fiscalização são realizadas anualmente pela PSP, ANSR e GNR, desde 2020, com temáticas definidas com base nas recomendações europeias estabelecidas para cada um dos anos.