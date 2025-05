Casas de Acolhimento de crianças surpreendidas e preocupadas com corte do financimento

As mudanças legislativas às Casas de Acolhimento de crianças e jovens em risco preocupam os responsáveis, que se dizem surpreendidos com os cortes do financiamento.

Preocupações que motivam a reunião convocada para esta quarta-feira, em Lisboa, com dirigentes de Casas de Acolhimento de todo o país.



Estes responsáveis dizem-se surpreendidos com o corte do financiamento, que o anterior Governo tinha subido para cerca de 2.400 euros mensais por criança. A troco de mais dinheiro, as instituições tinham de melhorar a resposta social, um investimento que foi feito, mas agora com a revogação da portaria e sem acordos de cooperação celebrados com a Segurança Social, não sabem como pagar as contas e podem ter de fechar portas.

À Renascença, Miguel Simões Correia, responsável pela Associação Candeia, que trabalha com Casas de Acolhimento da região de Lisboa, refere que as despesas dos recursos humanos tornam "insustentável" para muitas destas instituições manterem a sua atividade.

As dificuldades são de tal forma, que há dirigentes que fazem contas do que podem comprar para as crianças, denuncia, ainda.

O Governo rejeita as acusações. a Renascença falou com a Secretária de Estado da Ação Social e da Inclusão que garante o financiamento de 2.400 euros mensais e por criança, a todas as casas de Acolhimento que se adaptaram às novas regras, tal como tinha sido definido pelo anterior Executivo.

Clara Marques Mendes aponta que as instituições "têm um prazo para se adaptarem e quando se adaptarem vão receber o novo valor". "As casas que não se adaptarem vão ter o valor que estava, mas ainda contam com uma atualização de 1.9%", esclarece.

A secretária de Estado garante também que a alteração da lei resultou de audição aos parceiros do setor e promete negociações em breve para estabelecer um novo valor para o próximo ano, que se traduza no custo real por criança.

A governante esclarece, ainda, que há três Casas de Acolhimento e 52 apartamentos de autonomização que vão receber o valor definido pelo anterior Governo, porque se adaptaram às novas regras, nomeadamente ao nível dos recursos humanos. Há outras 33 estruturas que estão em vias de o conseguir.

São 2.400 euros mensais e por criança. As instituições que não se adaptaram recebem cerca de metade deste valor.